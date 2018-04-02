Актер Гусенгаджиев получил 22 года колонии за педофилию

Актер Мухтар Гусенгаджиев, сыгравший в сериале «Последний из Магикян», осужден на 22 года колонии за педофилию и детскую порнографию. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 132 и ст. 242.2 УК России (насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

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Установлено, что на протяжении с 2012 по 2015 год Гусенгаджиев совершал преступления в отношении малолетних детей своих родственников и знакомых в Москве и других регионах. Помимо этого, он знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия.

В ходе проведенных обысков по месту жительства у него были обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей.

Приговором Гусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.