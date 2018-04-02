Названа причина смерти Михаила Угарова

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров скончался от сердечного приступа. Об этом сообщила режиссер Марина Разбежкина в своем фейсбуке.

«Внезапный сердечный приступ, скорая приехала быстро, но не успела», — написала она в комментариях к записи.

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Театр.doc на свое странице в фейсбуке опубликовал сообщение о кончине Угарова.

«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — говорится в публикации.

Михаил Угаров умер на 63-м году жизни.