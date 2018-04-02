Ким Чен Ын сходил на концерт артистов из Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой побывал на концерте артистов из Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Артисты, в числе которых были исполнители в жанре K-pop, выступили в Большом театре в Пхеньяне. Концерт южнокорейских поп-певцов в северокорейской столице стал первым с 2005 года.

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На сцене также выступил популярный музыкант Чо Ёнг Пил с песней «Зимнее кафе», которая, как отмечается, была одной из любимых песен Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын хочет встретиться с властями России и США.