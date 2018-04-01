Россия не планирует прекращать культурное сотрудничество с Британией
Замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что ведомство не намерено прекращать сотрудничество с Великобританией в сфере культуры. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, поэтому в данном случае... никаких со стороны Министерства культуры действий недружелюбного характера не было», — сказал Журавский.
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Он также добавил, что «надеется, что культура по-прежнему будет вне политики».
Ранее посольство России в Лондоне предупредило об антироссийских настроениях в Великобритании.