Успенский прокомментировал странное отчество сестры Дяди Федора

Писатель Эдуард Успенский прокомментировал ситуацию с именем сестры Дяди Федора в новом мультфильме «Простоквашино», сообщают «Известия».

Сестру Дяди Федора в мультфильме зовут Вера Павловна, хотя имя их отца — Дмитрий. Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил, что «это баг», но исправлять его не будут.

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«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Федора не будут менять — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное», — сказал Успенский.

Он отметил, что в ситуации с новым мультфильмом происходит много непонятных для него вещей.

Премьера новой серии «Простоквашино» состоится 3 апреля.