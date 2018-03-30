Жена Малобродского обратилась к СКР из-за «издевательств и унижений» в адрес мужа

Жена бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Татьяна Лукьянова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой из-за «издевательств и унижений» в адрес мужа. Открытое письмо опубликовано на сайте Colta.ru.

По ее словам, супруг находится под стражей по так называемому «театральному делу» девять с половиной месяцев — единственный из фигурантов, тогда как остальные помещены под домашний арест.

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Как рассказала Лукьянова, в ночь на 26 марта Малобродского внезапно перевели по инициативе следствия из СИЗО-1 в СИЗО-4.

«Причем если в СИЗО-1 он находился в камере, где у каждого человека было свое спальное место, то в СИЗО-4 его поместили в камеру, где на 12 человек всего 8 спальных мест», — отметила она.

Лукьянова также заявила, что Малобродского привезли на ознакомление с материалами дела после бессонной ночи в автозаке.

«Ему стало плохо с сердцем, поднялось давление, он просил врача, но ему отказали. Его здоровье в целом резко ухудшилось — он немолодой человек, ему 60 лет, у него есть хронические заболевания», — подчеркнула она.

Кроме того, Лукьянова сказала, что за девять с половиной месяцев содержания Малобродского под стражей у них было шесть свиданий, а телефонные звонки ей и дочери так и не разрешили.

В феврале сообщалось, что Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля.