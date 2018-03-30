Премьеру новой серии «Простоквашино» перенесли из-за трагедии в Кемерово

Премьеру новой серии мультфильма «Простоквашино» перенесли из-за трагедии в Кемерово, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Показ был запланирован на 1 апреля.

Как заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, новая серия выйдет 3 апреля.

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«Мы перенесли дату в связи с трагическими событиями в Кемерово. Нам показалось неуместным выходить на этой неделе. Это будет премьера в интернете», — рассказал Машковцев.

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