Премьеру новой серии «Простоквашино» перенесли из-за трагедии в Кемерово
Премьеру новой серии мультфильма «Простоквашино» перенесли из-за трагедии в Кемерово, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Показ был запланирован на 1 апреля.
Как заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, новая серия выйдет 3 апреля.
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«Мы перенесли дату в связи с трагическими событиями в Кемерово. Нам показалось неуместным выходить на этой неделе. Это будет премьера в интернете», — рассказал Машковцев.
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