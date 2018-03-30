В Москве украли гобой у актера вслед за тромбоном у музыканта
Из квартиры актера Сергея Фролова в столичном районе Бирюлево Западное украли вещи на 2,6 млн руб., сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Утверждается, что артист обратился в полицию 29 марта.
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«Мужчина сообщил, что неизвестный проник в квартиру в Булатниковском проезде и похитил две шубы, шкатулку и гобой», — уточнил источник.
В МВД завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Фролов — выпуске Российской академии театрального искусства, сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах, в том числе в «Папиных дочках», «Грозовых воротах».
Ранее сообщалось, что у музыканта Большого театра украли тромбон стоимостью 70 тыс. руб. из квартиры в Теплом Стане.