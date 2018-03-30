В Москве завершилась церемония прощания с Олегом Анофриевым

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В Москве завершилась церемония прощания с актером Олегом Анофриевым, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Траурное мероприятие проходило в Центральной клинической больнице управления делами президента.

Похороны пройдут на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Московской области.

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Анофриев скончался 28 марта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Олега Анофриева.