У музыканта Большого театра украли тромбон из квартиры в Москве

У музыканта Большого театра украли тромбон стоимостью 70 тыс. руб. из квартиры в Теплом Стане, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, 38-летний житель Балашихи обратился в полицию 26 марта.

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Он рассказал, что в начале декабря 2017 года передал свой тромбон брату, временно проживающему в квартире в Теплом Стане.

«Однажды вечером брат выпивал с малознакомым мужчиной и уснул. Наутро он обнаружил, что тромбон стоимостью 70 тыс. руб. пропал», – заявил источник.

28 марта было возбуждено уголовное дело.

В 2016 году сообщалось, что в Швейцарии у художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в городе Сьоне скрипача Павла Верникова в поезде украли скрипку работы итальянского мастера Джованни Батистой Гваданини.