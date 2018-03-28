Гришковец назвал Тулеева «бессмысленной мумией» после трагедии в Кемерово

Уроженец Кемерово, драматург и артист Евгений Гришковец после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» назвал губернатора Кемеровской области Амана Тулеева «бессмысленной мумией».

«Город Кемерово безутешен. ... Наш родной город долгие годы будет ассоциируется с той бедой, которую мы сейчас переживаем. И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивался еще и позор. ... Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает», — написал Гришковец в своем инстраграме.

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Он отметил, что «хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довел страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал «Тулеева и его шайку» уйти в отставку.