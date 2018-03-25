Пол Маккартни вышел на марш против оружия в Нью-Йорке

Бывший участник группы Beatles Пол Маккартни вышел на акцию «Марш за наши жизни» (March for our lives) в Нью-Йорке в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном убийцей почти сорок лет назад. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это то, что мы можем сделать, поэтому я здесь, чтобы сделать это», — заявил Маккартни.

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Как отмечается, митинг проходил недалеко от места, где в 1980 году был застрелен Леннон.

Ранее экс-президент США Барак Обама поддержал протестующих против оружия.