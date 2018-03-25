Редкие гастрольные снимки The Beatles ушли с молотка за треть млн долларов

Ранее не публиковавшиеся гастрольные фотографии The Beatles продали на аукционе в Британии за £253 тыс. (около $357 тыс.). Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, на снимках запечатлены первые гастроли The Beatles в США в 1964 году, а именно концерты группы в Балтиморе и Вашингтоне.

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Сообщается, что лот состоял из 413 негативов и 350 фотоснимков, из которых только 46 ранее видела широкая публика на аукционе в 2011 году.

Фотографии американских гастролей The Beatles сделал американский фотограф и режиссер Майк Митчелл, когда ему было 18 лет.

«Я был настроен сделать настолько уникальные фотографии, насколько это было возможным», — отметил Митчелл.

Ранее сообщалось, что неизвестные фото The Beatles оценили в $350 тысяч.