Президент Израиля повторил кадр из «Теории большого взрыва» с актрисой этого шоу

Президент Израиля Реувен Ривлин повторил кадр из «Теории большого взрыва» с актрисой Маим Бялик, которая играет в этом сериале Эми Фару Фаулер.

Снимок опубликован в твиттере артистки.

По словам Бялик, инициатором такой совместной фотографии стал Ривлин.

Реклама

«Кто бы мог подумать, что это станет частью моего визита?» — добавила она.

Ранее сообщалось, что найден актер, который сыграет старшего брата Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва».