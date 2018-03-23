Президент Израиля повторил кадр из «Теории большого взрыва» с актрисой этого шоу
Президент Израиля Реувен Ривлин повторил кадр из «Теории большого взрыва» с актрисой Маим Бялик, которая играет в этом сериале Эми Фару Фаулер.
Снимок опубликован в твиттере артистки.
По словам Бялик, инициатором такой совместной фотографии стал Ривлин.
Реклама
«Кто бы мог подумать, что это станет частью моего визита?» — добавила она.
Ранее сообщалось, что найден актер, который сыграет старшего брата Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва».