В крымском музее отреагировали на сообщения о передаче золота скифов Украине

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин отреагировал на сообщения о передаче золота скифов Украине, передает РИА «Новости».

Ранее украинские СМИ заявили, что Окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Киеву.

«Информация не находит никакого подтверждения. Здесь, вероятнее всего, неправильная интерпретация. Я предполагаю, что Окружный суд Нидерландов, получив от нашей стороны исковое заявление по ситуации, теперь предоставил право ответа украинской стороне, которое будет реализовано в течение какого-то времени», — заявил Мальгин.

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По его словам, апелляционное заявление по существу не рассматривалось, и все остается как было по состоянию на декабрь 2017 года.

Музей Тавриды в Симферополе — один из четырех музеев, чьи экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Нидерланды.

В 2016 году советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что разбирательство по вопросу возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов в Крым может растянуться на годы.