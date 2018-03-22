В Киеве задержали похитителей бюста Леси Украинки
В Киеве задержали похитителей бюста и мемориальной доски Леси Украинки, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
«Злоумышленники разбили бронзовый бюст и мемориальную доску на небольшие куски, которые сдавали в пункт приема металлолома», — заявили в правоохранительных органах.
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Оставшуюся часть доски изъяли сотрудники полиции и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства.
Задержаны двое жителей Святошинского района, один из которых ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков. В настоящее время они находятся под домашним арестом.
Бюст был похищен ночью 3 марта c фасада здания музея, посвященного самой поэтессе.