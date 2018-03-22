В Воронеже представят спектакль про солиста «Сектора Газа»

В Воронеже представят театральную постановку, посвященную трем известным горожанам — цирковому артисту Анатолию Дурову, писателю Андрею Платонову и солисту группы «Сектор Газа» Юрию Хою, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию.

Показ пройдет на первом фестивале негосударственных театров «Центр», который будет проходить с 28 апреля по 2 мая.

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Особым направлением станет «Лаборатория молодой режиссуры», в рамках которой представят три эскиза — результат работы молодых режиссеров, студентов и выпускников театральных вузов. Им предложили биографии трех известных представителей Воронежа — Дурова, Платонова и Клинских (Хоя).

Ранее сообщалось, что объявлен главный победитель премии «Гвоздь сезона».