Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Певица Селин Дион отменила серию концертов в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщается в ее фейсбуке.

Речь идет о выступлениях, запланированных с 27 марта по 18 апреля.

Как оказалось, в последние год-полтора Дион страдала от проблем со средним ухом, из-за которых ей было крайне трудно петь. Лечение заключалось в использовании различных ушных капель, но недавно лекарства перестали помогать. Поэтому было принято решение прибегнуть к «минимально инвазивной хирургической процедуре».

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Дион принесла извинения своим зрителям из-за отмены шоу. Концерты должны возобновиться с 22 мая.

Ранее сообщалось, что один из основателей рок-группы The Who Роджер Долтри оглох от концертов.