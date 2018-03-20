Группа *NSYNC получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Группа *NSYNC будет удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде, сообщает Variety.

Церемония запланирована на 30 апреля.

Памятный знак разместят рядом со звездами Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids On The Block и New Edition.

Группа *NSYNC, в состав которой входили Джастин Тимберлейк, Лэнс Басс, Крис Киркпатрик, Джоуи Фэтоун и Джейси Чейзес, была одной из самых популярных в начале 2000-х годов.

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В США коллектив продал более 30 млн записей, в остальном мире — еще 42 млн.

Ранее сообщалось, что актер Марк Хэмилл, который наиболее известен по роли Люка Скайуокера в многосерийном фильме «Звездные войны» и озвучиванию Джокера в мультфильмах о Бэтмене, получил звезду на Аллее славы в Голливуде.