Лукашенко оценил «Матильду» и «Смерть Сталина»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина», сообщает Sputnik.

«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает», — заявил Лукашенко.

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По его словам, он даже пожалел, что потратил время на просмотр.

Вместе с тем, в «Матильде» белорусскому лидеру понравилась операторская работа.

«Красивые съемки», — сказал Лукашенко.

Что касается «Смерти Сталина», то президент посчитал ее «дешевой комедией».