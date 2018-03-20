Лукашенко оценил «Матильду» и «Смерть Сталина»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина», сообщает Sputnik.
«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает», — заявил Лукашенко.
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По его словам, он даже пожалел, что потратил время на просмотр.
Вместе с тем, в «Матильде» белорусскому лидеру понравилась операторская работа.
«Красивые съемки», — сказал Лукашенко.
Что касается «Смерти Сталина», то президент посчитал ее «дешевой комедией».