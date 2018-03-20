В МХТ имени Чехова могут разделить должности директора и худрука

В МХТ имени Чехова могут разделить должности директора и художественного руководителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра культуры России Александра Журавского.

«Это вероятностное решение, сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось», — заявил Журавский.

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По его словам, вопрос обсуждался на театральном совете при Минкультуры, и в целом театральное сообщество тоже с этим согласно.

Возглавлявший театр народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта. И.о. обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.