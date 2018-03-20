Найден режиссер для новой версии диснеевского мультфильма «Леди и бродяга»

Найден режиссер для новой версии классического диснеевского мультфильма «Леди и бродяга», сообщает Deadline.

Это Чарли Бин, известный по картине «Лего Ниндзяго». Сценарий ремейка написал Эндрю Буджальски.

Это один из проектов для стримингового сервиса Disney, запуск которого намечен на осень 2019 года.

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Оригинальный мультфильм вышел в 1955 году. Он рассказывает о кокер-спаниеле Леди и уличном псе Бродяге. Одна из самых знаменитых сцен — эпизод с поеданием спагетти за ужином.

Ранее сообщалось, что премьеру новой версии «Мулан» перенесли на полтора года.