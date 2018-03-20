Режиссер Стивен Спилберг рассказал, когда начнет снимать пятого «Индиану Джонса». Об этом сообщает Vulture.

По словам постановщика, съемки запланированы на следующий год, и по меньшей мере часть работы пройдет в Великобритании.

Как пообещал Спилберг, он вернется в Соединенное Королевство в апреле 2019-го.

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На данный момент выход «Индианы Джонса — 5» намечен на 10 июля 2020 года. Названия у фильма пока нет.

Ранее сообщалось, что Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история» и сначала займется пятым фильмом франшизы об Индиане Джонсе.