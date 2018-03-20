Стивен Спилберг рассказал, когда начнет снимать пятого «Индиану Джонса»
Режиссер Стивен Спилберг рассказал, когда начнет снимать пятого «Индиану Джонса». Об этом сообщает Vulture.
По словам постановщика, съемки запланированы на следующий год, и по меньшей мере часть работы пройдет в Великобритании.
Как пообещал Спилберг, он вернется в Соединенное Королевство в апреле 2019-го.
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На данный момент выход «Индианы Джонса — 5» намечен на 10 июля 2020 года. Названия у фильма пока нет.
Ранее сообщалось, что Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история» и сначала займется пятым фильмом франшизы об Индиане Джонсе.