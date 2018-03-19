Макаревич ответил на нападки после слов о «злобных дебилах»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не понимает, почему его высказывание о россиянах вызвало такую бурную реакцию. передает НСН.

Ранее Макаревич, который сейчас находится в США, в комментариях к своему посту в фейсбуке, в котором он рассказал о «спокойных, веселых и добрых» американцах, заявил, что пропаганда в России превращает «людей в злобных дебилов».

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Он отметил, что не видит в своих высказываниях ничего вопиющего, и удивился, что в России возник такой ажиотаж вокруг его слов. Музыкант рассказал, что никаких провокаций в свой адрес по поводу комментария он не заметил, так как в настоящее время находится в США.

«На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием», — сказал он.

Ранее Поклонская ответила на слова Макаревича о «злобных дебилах».