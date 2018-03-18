Киркоров спел на избирательном участке в Вильнюсе
Певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России в Литве, сообщает «360».
Киркоров проголосовал на избирательном участке в Вильнюсе в здании диппредставительства.
После голосования Киркоров дал небольшой концерт прямо в посольстве.
Ранее актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.