Киркоров спел на избирательном участке в Вильнюсе

Президент РФ Владимир Путин и певец Филипп Киркоров, награжденный орденом Почета, на церемонии... Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России в Литве, сообщает «360».

Киркоров проголосовал на избирательном участке в Вильнюсе в здании диппредставительства.

После голосования Киркоров дал небольшой концерт прямо в посольстве.

Ранее актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже.

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