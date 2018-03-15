Натали Портман сыграет в драме про астронавтов

Актриса, лауреат премии «Оскар» Натали Портман сыграет в драме «Бледно-голубая точка» про астронавтов, сообщает Variety.

Ее партнером может выступить звезда сериала «Безумцы» Джон Хэмм. В настоящее время с ним ведут переговоры.

Над фильмом работает компания Fox Searchlight. Режиссером выступит создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули.

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Одним из продюсеров является актриса Риз Уизерспун, которая какое-то время назад должна была сыграть в этой картине.

Фильм посвящен теории, согласно которой астронавты, проведшие много времени в космосе, теряют чувство реальности после возвращения домой.

Ранее сообщалось, что актрису Марго Робби официально позвали в новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».