Умер Леонид Квинихидзе

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Умер режиссер Леонид Квинихидзе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«13 марта 2018 года на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича», — заявили в пресс-службе союза.

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В последнее время режиссер тяжело болел и находился в Покровской больнице, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на «Ленфильм».

«О дате прощания и похорон пока мы ничего не можем сказать. Ждем информации от Союза кинематографистов», — добавили в пресс-службе кинокомпании.

Квинихидзе — выпускник режиссерского факультета ВГИКа. Известен по таким фильмам, как «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «31 июня».