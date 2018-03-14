Азербайджан изменит песню для «Евровидения» из-за критики

Азербайджан изменит песню «X My Heart» для конкурса «Евровидение», сообщает Sputnik.

Как заявила певица Айсель Мамедова, после репетиций в Греции британский продюсер Тим Бран предложил внести небольшие изменения. Ввод песни решили сделать еще более электронным.

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Поводом послужила критика в соцсетях. Интернет-пользователи заявили, что эта композиция не принесет успеха на «Евровидении». Кроме того, букмекеры не прогнозируют Азербайджану попадание в десятку лучших.

Ранее сообщалось, что россиянка Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» в Португалии с песней «I Won't Break».