Вице-президент HBO извинилась за слова об «изнасиловании» в адрес создателей сериала

Вице-президент американской телесети HBO Франческа Орси попыталась извиниться за то, что назвала «изнасилованием» требования по гонорарам создателей сериала «Большая маленькая ложь», передает The Hollywood Reporter.

«С точки зрения бюджета, гонорарами на создание сериала «Большая маленькая ложь», которые не предполагали возможности обсуждения... мы были... в некотором роде изнасилованы», — сказала Орси на конференции в Израиле.

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Позже, после того, как слова Орси вызвали возмущение, она попыталась извиниться, заявив, что «запуталась в выборе слов». Она подчеркнула, что HBO гордится тем, что занимается производством сериала.

По данным издания, только продюсер Риз Уизерспун получала $1,25 млн за каждый из двадцати эпизодов второго сезона «Большой маленькой лжи». За первый сезон ей платили от $250 тыс. до $350 тыс. за одну серию.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман сыграет в сериале «Большая маленькая ложь».