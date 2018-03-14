Актрисе сериала «Корона» заплатят больше, чем главному актеру-мужчине

Английской актрисе Клэр Фой, которая исполняет роль королевы в сериале «Корона», будут платить больше, чем Мэтту Смиту в роли герцога Эдинбургского, после того, как стало известно, что зарплата Смита превышала жалование Фой. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Более того, никому (из актеров сериала — «Газета.Ru») не будут платить больше, чем Королеве», — подчеркнула исполнительный продюсер сериала Сьюзан Меки.

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Драматический сериал «Корона» стартовал 4 ноября 2016 года на Netflix. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Бюджет первого сезона составил $156 млн. В данный момент снято два сезона.

В 2017 году сообщалось, что в сериал «Корона» нашли новую актрису на роль Елизаветы II.