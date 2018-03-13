В «Метрополитен-опера» уволили музыкального руководителя из-за обвинений в домогательствах

В музыкальном театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке приняли решение уволить знаменитого дирижера Джеймса Ливайна после расследования по обвинениям в сексуальных домогательствах, передает The New York Times со ссылкой на заявление театра.

«После рассмотрения результатов тщательного расследования, проведенного внешним советом, которое длилось более трех месяцев, Метрополитен-опера разорвала отношения с Джеймсом Ливайном в качестве музыкального директора и художественного руководителя программы молодых артистов», — цитирует РИА «Новости» заявление театра.

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В The New York Times отметили, что в рамках расследования по делу Ливайна были опрошены 70 человек. В театре сообщили, что они нашли «достоверные доказательства» того, что Ливайн предпринимал действия сексуального характера по отношению к артистам.

В 2017 году сообщалось, что Ливайн счел необоснованными обвинения в сексуальных домогательствах.