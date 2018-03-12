Названа дата прощания с Табаковым

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Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова 15 марта, передает РИА «Новости» заявление пресс-атташе театра Марии Малкиной.

«На сегодняшний момент есть информация, что 15 числа состоится прощание в театре с Олегом Павловичем Табаковым», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Московский художественный театр имени Чехова в связи с кончиной своего художественного руководителя Олега Табакова отменяет в понедельник, 12 марта, все спектакли.