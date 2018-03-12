Шварценеггер рассказал шутку про Терминатора и Трампа

Актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал шутку про своего персонажа Терминатора и президента США Дональда Трампа, сообщает Deadline.

Шварценеггер стал гостем фестиваля South By Southwest, где его спросили о новом фильме из вселенной Терминатора (съемки должны пройти этим летом).

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Как пошутил артист, им пришлось вписать Трампа в сценарий. По словам Шварценеггера, робот T800 вернется в 2019-й год, чтобы вытащить главу государства из тюрьмы.

Ранее Шварценеггер заявил, что Трамп вывел из Парижского соглашения по климату только самого себя.