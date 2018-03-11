Названа песня Самойловой для «Евровидения-2018»

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2018» с песней I Won't Break, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Первого канала».

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — сказала Самойлова.

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Над новой песней работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне.