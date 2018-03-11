Путин назвал юбилей Петипа особой датой для российской и мировой культуры

Обращаясь к участникам, организаторам и гостям фестиваля балетных школ России «Посвящение Мариусу Петипа», российский президент Владимир Путин назвал юбилей хореографа особой датой для мировой и отечественной культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Юбилей этого великого хореографа — особая дата для отечественной и мировой культуры и, конечно, для знатоков и ценителей классического танца. С именем выдающегося мастера связана целая эпоха в истории русского балета», — заявил Путин.

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Президент также выразил надежду, что участники фестиваля смогут приобщиться к творческому наследию Мариуса Петипа и получить уроки мастерства у звезд балетной сцены.

Ранее Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР хореографа Юрия Григоровича.