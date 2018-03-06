«Гамильтон» побил рекорд «Гарри Поттера» и «Лака для волос»

Мюзикл «Гамильтон» побил рекорд спектаклей «Гарри Поттер и проклятое дитя» и «Лак для волос» по количеству номинаций на британскую театральную премию «Оливье», сообщает Deadline.

Постановка претендует на 13 наград. Предыдущим рекордом было попадание в 11 категорий.

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В актерских номинациях представлены, в частности, Брайан Крэнстон, Эндрю Гарфилд, Лесли Мэнвилл, Имельда Стонтон.

На режиссерскую награду претендует Сэм Мендес, известный широкой публике по фильмам «Красота по-американски» и «007: Координаты «Скайфолл».

Победителей объявят 8 апреля.

Ранее сообщалось, что объявлен главный победитель премии «Гвоздь сезона».