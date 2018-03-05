«Прочь» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий
Автор сценария фильма «Прочь» Джордан Пил получил премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».
За награду также боролись «Любовь — болезнь» (Эмили В. Гордон и Кумэйл Нанджиани), «Леди Берд» (Грета Гервиг), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах) и «Форма воды» (Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор).
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90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.