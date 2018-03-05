«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Оскара»
Чилийский фильм «Фантастическая женщина» режиссера Себастьян Лелио получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Таким образом драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» осталась без статуэтки.
За награду также боролись «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и «Квадрат» (Швеция).
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90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.