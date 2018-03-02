В Голливуде установили статую Вайнштейна на «диване для кастинга»

В Голливуде в преддверии церемонии вручения кинопремии «Оскар» появилась статуя продюсера Харви Вайнштейна на «диване для кастинга», сообщает The Hollywood Reporter.

Вайнштейн, стилизованный под золотую скульптуру, сидит на диване в шелковом халате, а в левой руке, лежащей около паховой области, сжимает статуэтку «Оскара».

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Авторы скульптуры — «Пластиковый Иисус» и Джошуа Монро — пояснили, что статуя олицетворяет методы, которые используются в Голливуде могущественными людьми для отбора актеров и «удовлетворения своих сексуальных желаний».

Ранее сообщалось, что продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, подаст заявление о банкротстве.