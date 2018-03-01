Путин впервые за 14 лет пришел на сезонную игру КВН

Президент России Владимир Путин посетил игру 1/8 финала высшей лиги Клуба веселых и находчивых (КВН), которая проходит в Театре Российской армии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Его поприветствовал Александр Масляков.

Также на игре присутствуют хоккеисты Иван Телегин и Кирилл Капризов.

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В эфир игра выйдет 9 марта, в ней будут соревноваться команды «Борцы» (Сургут), «Морская академия» (Мурманск), «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Раисы» (Иркутск) и «Русская дорога» (Армавир).

Отмечается, что это первый раз с 2004 года, когда Путин посетил сезонную игру КВН.