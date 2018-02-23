«Союзмультфильм» привезет 15-летнюю работу на Каннский кинофестиваль

В студии «Союзмультфильм» заявили, что представят новый анимационный фильм «Гофманиада» на Каннском кинофестивале, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу студии Бориса Машковцева.

«Мы будем присутствовать в Канне обязательно, потому что для нас это достаточно органичные площадки, так как кино («Гофманиада» — «Газета.Ru») получилось с фестивальным уклоном, оно необычное, обладает очень специфическим авторским почерком, это действительно художественное полотно», — сказал Машковцев.

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В основе полнометражного мультфильма «Гофманиада» лежат произведения немецкого писателя Эрнста Гофмана. Работа над лентой велась более 15 лет.

Машковец отметил, что зрители смогут увидеть мультфильм во второй половине 2018 года.

В 2013 году сообщалось, что «Союзмультфильм» выиграл дело о Винни-Пухе.