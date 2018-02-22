Режиссер «Мстителей» отказался от работы над фильмом про Бэтгёрл

Режиссер «Мстителей» Джосс Уидон отказался от работы над фильмом про супергероиню DC Comics Бэтгёрл, сообщает The Hollywood Reporter.

В 2017 году появилась информация, что сделка включает написание сценария, режиссуру и продюсирование ленты для студии Warner Bros.

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Теперь режиссер высоко отозвался о проекте, связанном с Бэтгёрл, и отметил поддержку Warner Bros. Вместе с тем, он признал, что не смог придумать сюжет и не справился с задачей.

Со своей стороны, источники предположили, что в нынешней ситуации общественность могла не оценить тот факт, что фильм о культовой героине создает мужчина.

Бэтгёрл – один из самых популярных супергероев в мире, но собственного фильма у нее еще не было. Впервые она появилась во вселенной DC Comics в 1967 году. Тогда ее звали Барбара Гордон, ее отец – комиссар Джеймс Гордон.

Уидон известен по картинам «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона» для Marvel, он также снимал сериалы «Баффи – истребительница вампиров» и «Светлячок».