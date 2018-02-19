Лидером проката в России стал «Лед»

Новым лидером проката в России и СНГ стал отечественный музыкально-спортивный фильм «Лед», сообщает kinobusiness.com со ссылкой на неофициальную и предварительную информацию.

Как утверждается, за уикенд с 15 по 18 февраля картина собрала 451,9 млн руб. Ее общие сборы составили 545,4 млн руб.

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Вторую строчку занимают «Пятьдесят оттенков свободы», заработавшие 122,7 млн руб. (общая сумма — 670,7 млн руб.).

На третьей позиции — российский фильм «Движение вверх». За уикенд он собрал 25,8 млн руб. Его общие сборы превысили 3 млрд руб.

Четвертое место у ленты «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» — 23,7 млн руб. (общие сборы — 110,4 млн руб.).

Замыкает топ-5 картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — 23,5 млн руб. (общие сборы — 145,8 млн руб.).

Ранее сообщалось, что кинокомикс «Черная пантера» стал лидером проката США.