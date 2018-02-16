Создатели Букеровской премии решили отметить ее юбилей вручением «Золотого Букера»

Организаторы литературной Букеровской премии заявили, что в честь 50-летия с момента ее основания вручат «Золотого Букера». Об этом сообщается на сайте премии.

Обладателя премии выберут из предыдущих лауреатов «Букера». Отмечается, что весь период с даты создания награды разделят на десятилетия, а затем жюри выберет лучшую книгу в каждой декаде.

Полученный шорт-лист из пяти книг будет представлен 26 мая, после чего читатели смогут выбрать абсолютного победителя. Итоги голосования подведут в июле.