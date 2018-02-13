В Минкульте заявили, что премьера новых «Мстителей» не переносилась

Заместитель министра культуры Сергей Обрывалин заявил, что дата выхода в прокат фильма «Мстители: Война бесконечности» была согласована с прокатчиком, речи о переносе нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу замминистра.

«Дата премьеры фильма «Мстители: война бесконечности» 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании Disney и министерства культуры России. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет», — сказал Обрывалин.

Ранее Disney сообщила, что премьера фильма была перенесена с 3 на 11 мая.