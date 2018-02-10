Соловьев выгнал из студии американского эксперта за слова о погибшем в Сирии летчике

Телеведущий Владимир Соловьев попросил удалиться из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» американского эксперта Григория Винникова за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского летчика Су-25 Романа Филипова. Запись эфира доступна на YouTube-канале программы.

Во время эфира председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему офицеру. После этого Винников подверг сомнению присуждение звания Героя России Филипову и критически высказался о нем, что возмутило остальных экспертов.

Реклама

«Грэг, вы знаете, я понимаю, что это звучит странно, но я вас все-таки попрошу покинуть студию. Я никогда не пресекаю позицию говорить все, что угодно. Но в день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет – это неуважение к его семье, это неуважение к России, это неуважение ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии», – сказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Романа Филиппова и подтвердил, что он служил в регионе.