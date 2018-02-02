Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской киноакадемии

Американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств, передает Deadline.

Ранее сообщалось, что организация приостановила членство Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах. Тогда BAFTA назвала предполагаемое поведение продюсера совершенно неприемлемым.

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У Вайнштейна были тесные связи с британской киноиндустрией, он регулярно продюсировал и покупал фильмы с местными талантами.

Также стало известно, что актриса Роуз Макгоуэн назвала «жалкими» оправдания Вайнштейна.