Роуз Макгоуэн назвала «жалкими» оправдания Харви Вайнштейна

Актриса Роуз Макгоуэн назвала «жалкими» оправдания продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Entertainment Weekly.

Во вторник, 30 января, Вайнштейн через своего адвоката оспорил заявления Макгоуэн о том, что он якобы изнасиловал ее в 1997 году. В качестве одного из доказательств было приведено электронное письмо экс-менеджера актрисы. Согласно посланию, Макгоуэн говорила, что свидание прошло по обоюдному согласию, но жалела о произошедшем.

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Вторым свидетельством со стороны продюсера стало электронное письмо от актера и режиссера Бена Аффлека, в соответствии с которым Макгоуэн никогда не говорила Аффлеку о нападении Вайнштейна.

Со своей стороны, представитель актрисы назвал реакцию продюсера продолжающейся попыткой опорочить Макгоуэн, а также «печальной, жалкой, старомодной, сексистской попыткой подорвать очевидную правду».