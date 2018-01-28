В Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

В Санкт-Петербурге завершилась церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной, передает РИА «Новости».

Траурная церемония состоялась в Театре музыкальной комедии. По традиции во время выноса гроба из здания театра певицу провожали аплодисментами. После церемонии прощания состоятся гражданская панихида и отпевание в Соборе Владимирской иконы Божией матери.

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Сенчина умерла 25 января после продолжительной болезни. Артистке было 68 лет. Ее похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин назвал смерть певицы Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой для музыкального искусства и всей отечественной культуры.