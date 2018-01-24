Путин наградил Карена Шахназарова и Нину Усатову

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, среди лауреатов — известные деятели культуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орден Александра Невского присужден режиссеру, гендиректору киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову.

Реклама

Орденом Почета награждены, в частности, композитор Сергей Баневич и артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев, орденом Дружбы — актрисы Нина Усатова и Светлана Крючкова.

Глава государства также присудил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени художнику-графику Борису Трофимову и исполнительному директору Московского музея современного искусства Василию Церетели.

Ранее сообщалось, что Путин наградил Орденом Дружбы британского театрального режиссера Деклана Доннеллана.